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Вьетнамские танки Т-54 обзавелись "мангалами": простое решение против дронов
Вьетнамские военные добавили на танки Т-54 металлические "мангалы" для защиты от дронов.

Вьетнамские военные начали устанавливать на советские танки Т-54 специальные металлические конструкции, напоминающие "мангалы", для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает издание Defence Blog, подобная модернизация направлена на повышение уровня защиты танков в условиях использования дронов, которые становятся все более распространённым элементом современных боевых действий.

Конструкция в виде трапеции устанавливается поверх башни танка, создавая дополнительный барьер для защиты от небольших боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Решетчатые щиты также были установлены на гусеницах, что усиливает общую защиту техники. Несмотря на то, что такие "мангалы" не способны предотвратить поражение от противотанковых управляемых ракет или крупных боеприпасов, они всё же обеспечивают определённый уровень защиты от мелких ударов и бомб.

Подобный подход к модернизации показывает стремление вьетнамских военных использовать подручные средства для повышения эффективности техники и адаптации её к новым вызовам. Модернизированные Т-54 с "мангалами" демонстрируют креативность и умение находить решения в условиях ограниченных ресурсов, что делает эту технику более устойчивой на поле боя.

Эта модернизация, хоть и выглядит необычно, позволяет танкам Т-54 соответствовать требованиям сегодняшнего дня. Сочетание простоты и функциональности делает подобные решения важными в условиях, когда возможности для обновления техники ограничены.

#новости #танки #военные новости #вооружение #т-54
Источник: www1.ru
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