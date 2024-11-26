Новые российские дроны "Колибри" поступили в войска
Российская армия пополнила свои ряды новейшими беспилотниками "Колибри", оснащенными мультичастотной системой связи. Эта технология позволяет дронам автоматически переключаться между частотами, что существенно затрудняет их обнаружение и подавление средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.
В состав серии "Колибри" входят две модификации: разведывательная и ударная FPV-версия. Обе модели отличаются компактностью и складной конструкцией. Вес каждого дрона не превышает 3,5 кг, что позволяет перевозить их в ручных кейсах.
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