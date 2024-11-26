Российская реактивная система залпового огня "Смерч" продолжает совершенствоваться, обретая новые возможности для поражения целей на расстоянии до 120 километров. Недавно стало известно о внедрении в арсенал "Смерча" усовершенствованных 300-мм корректируемых снарядов 9М55К с осколочными боевыми элементами, способными поражать пехоту и легкобронированную технику.

Эти снаряды оснащены почти 26 тысячами легких и более чем 6 тысячами тяжелых осколков, что значительно увеличивает их разрушительную силу. Кроме того, в боекомплект "Смерча" включены новые 300-мм снаряды 9М525 с улучшенными высокоимпульсными зарядами, что расширяет радиус действия до 90 километров.

Эти нововведения расширяют оперативные возможности "Смерча", позволяя российской армии эффективно уничтожать командные пункты, склады, технику и живую силу противника на большие дистанции. Точность и мощность новых снарядов обеспечивают преимущество на поле боя, делая "Смерч" одним из самых совершенных видов вооружения в современной артиллерии.