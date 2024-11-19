Российские комплексы С-400 и «Панцирь» сбили шесть американских ракет ATACMS, демонстрируя эффективность отечественной ПВО в условиях современных угроз.

Российские комплексы противовоздушной обороны, включая зенитную ракетную систему С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», уничтожили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, отметив уверенную работу расчетов ПВО. Эти ракеты предназначались для поражения важных объектов на большой глубине, однако российские системы ПВО смогли оперативно и эффективно их перехватить.

Военный эксперт Евгений Даманцев пояснил, что С-400 сумел перехватить четыре из этих ракет на высоте порядка 15 километров. Остальные ракеты были нейтрализованы зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», который справился с задачей на высотах менее 7-5 километров, когда ракеты уже находились в непосредственной близости от защищаемых объектов. Этот успех подчеркивает слаженность работы различных элементов ПВО и возможность оперативно реагировать на угрозы.

ATACMS — это высокоточные баллистические ракеты, разработанные компанией Lockheed Martin. Они могут запускаться из реактивных систем залпового огня, таких как M142 HIMARS, что делает их особенно опасным инструментом. Тем не менее успешная работа российских расчетов ПВО продемонстрировала способность эффективно справляться даже с такими современными угрозами, что укрепляет обороноспособность страны.



