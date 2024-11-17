Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Эксперт предложил установить «Панцирь-С1» и «Тор-М2» на вышки для защиты стратегических объектов
Военный эксперт предложил устанавливать комплексы «Панцирь-С1» и «Тор-М2» на вышках высотой 25-35 метров для защиты стратегических объектов от дронов, что улучшит обнаружение и перехват низковысотных угроз.

Военный эксперт Евгений Даманцев предложил эффективное решение для повышения защиты стратегически важных объектов от атак дронов. По его мнению, размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» на вышках высотой 25-35 метров позволит значительно увеличить зону обнаружения и перехвата низковысотных целей. Это особенно важно в условиях современной угрозы, когда дроны противника могут достигать дальности до 2000 километров.

Даманцев отметил, что в одном из недавних случаев дрон подошёл к предприятию на малой высоте, скрываясь среди городской застройки, что сделало невозможным его перехват наземным ЗРК «Тор-М2». Размещение комплексов на вышках позволит значительно улучшить обзор и перехват целей на таких малых высотах. Таким образом, зенитные системы смогут более эффективно реагировать на угрозы, независимо от особенностей рельефа или плотной городской застройки.

В условиях, когда беспилотники всё чаще применяются для ударов по ключевым инфраструктурным объектам, такая мера становится крайне актуальной. Поднятые на высоту комплексы смогут своевременно засекать и уничтожать дроны, приближающиеся к стратегическим целям. Введение этой стратегии существенно усилит защиту важных промышленных объектов и государственных учреждений.

Даманцев подчеркнул, что подобная мера особенно важна для объектов энергетики, военной промышленности и транспортных узлов. Быстровозводимые ферменные вышки можно установить рядом с критически важными объектами, что обеспечит более высокий уровень безопасности и минимизирует риски нанесения ущерба со стороны дронов.

#новости #оружие #военная техника #вооружение #минобороны
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
30
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
2
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
1
Ryzen AI 9 HX 370 быстрее Core Ultra 7 258V на 75 % в играх, но не обошлось без хитростей от AMD
1
Астрономы обнаружили две галактики, гравитация которых действует как составная линза
1
Разведывательные дроны Zala стали незаменимыми помощниками российской артиллерии
+
Су-34 применил новую бомбу с аэродинамическим обтекателем
+
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
4
Avowed можно приобрести за внутриигровую валюту World of Warcraft
+
Стартап в США предлагает состоятельным парам услугу генетического отбора эмбрионов по признаку IQ
2
One UI 7 может получить функцию интерактивных уведомлений на экране блокировки
+
В следующем году ожидается, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 будут поддерживать SME
1
Defence24: Передача Украине новейших немецких САУ RCH 155 задерживается
+
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
3
Новый внедорожник Volkswagen Tiguan 2025 года будет представлен на следующей неделе
+
В Москве успешно испытали новую систему для поиска мин
+
Half-Life 2: Episode Three была показана в документальном фильме Valve
+
Энтузиаст рассказал о смартфонах S24 Ultra с маркетплейсов — фейковые характеристики в наличии
+

Популярные статьи

Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
16
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
5
Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
42
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
13
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
32
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
19
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
12
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
1

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
20:59
Ещё просят, говорят этого мало для мира ...
Глава МИД Украины призвал к «миру через силу» после массированного удара ВС РФ по энергосистеме страны
Kurkukormislo
20:59
У Палита только 1000 линейка норм была, а потом он опять скурвился, 3070 Джетстрим худшее исполнение этой карты
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
Ivan Danilov
20:48
Надо было таз назвать😀
Генеральный директор компании Oura, Том Хейл, сомневается в том, что Apple выпустит умное кольцо
_Mr_Roman_S_
20:42
Поиграй в алана или анала хотя б в фул хд и отпишись какая классная у тебя покупка. Прожорливая хрень уровня ниже 6600м ледяной
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
vl
20:39
у Палита джетстрим вполне годная линейка видеокарт, может быть самая лучшая
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
Andrey Polyakov
20:35
640х480?))
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Witty Cat
20:34
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
Валерий Агапов
20:27
Интересовал вопрос охлада проца, так как противоречивые мнения. Кто то смотрит на 65 вт , а кто-то на толстую крышку и реальность. Есть тесты что надо водянку, другие что суперкулеры, у третьих допуск...
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
grazer08
20:21
Фантазии прогрессируют: кто-то где-то кому-то что-то нашептал и вот она - "сенсация". А пруфы будут или как всегда "пук в лужу и пузырики"?
Bloomberg: Северная Корея может отправить в Россию сто тысяч солдат для участия в боевых действиях
Зю
20:19
Чтобы прорекламировать ARM говно от Apple или Qualcomm для игорь
На Raspberry Pi 5 в сочетании с Radeon RX 6700 XT запустили Crysis Remastered и Doom Eternal
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем