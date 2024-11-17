Военный эксперт предложил устанавливать комплексы «Панцирь-С1» и «Тор-М2» на вышках высотой 25-35 метров для защиты стратегических объектов от дронов, что улучшит обнаружение и перехват низковысотных угроз.

Военный эксперт Евгений Даманцев предложил эффективное решение для повышения защиты стратегически важных объектов от атак дронов. По его мнению, размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» на вышках высотой 25-35 метров позволит значительно увеличить зону обнаружения и перехвата низковысотных целей. Это особенно важно в условиях современной угрозы, когда дроны противника могут достигать дальности до 2000 километров.

Даманцев отметил, что в одном из недавних случаев дрон подошёл к предприятию на малой высоте, скрываясь среди городской застройки, что сделало невозможным его перехват наземным ЗРК «Тор-М2». Размещение комплексов на вышках позволит значительно улучшить обзор и перехват целей на таких малых высотах. Таким образом, зенитные системы смогут более эффективно реагировать на угрозы, независимо от особенностей рельефа или плотной городской застройки.

В условиях, когда беспилотники всё чаще применяются для ударов по ключевым инфраструктурным объектам, такая мера становится крайне актуальной. Поднятые на высоту комплексы смогут своевременно засекать и уничтожать дроны, приближающиеся к стратегическим целям. Введение этой стратегии существенно усилит защиту важных промышленных объектов и государственных учреждений.

Даманцев подчеркнул, что подобная мера особенно важна для объектов энергетики, военной промышленности и транспортных узлов. Быстровозводимые ферменные вышки можно установить рядом с критически важными объектами, что обеспечит более высокий уровень безопасности и минимизирует риски нанесения ущерба со стороны дронов.