Новый российский коптер-перехватчик, оснащенный огнеметом, предназначен для борьбы с дронами и поражения наземных целей.

В России разработан уникальный коптер-перехватчик, оснащенный огнеметом, который предназначен для борьбы с ударными дронами и разведывательными БПЛА. Новинка способна эффективно нейтрализовать гексакоптеры типа "Баба-Яга", а также другие виды дронов, использующихся для оптико-электронной разведки.

Коптер не только выполняет функции перехватчика, но и может атаковать наземные цели. С его помощью возможно поражение складов боеприпасов, опорных пунктов и живой силы противника, делая его многофункциональным средством ведения боевых действий. Это делает коптер важным элементом в арсенале современной военной техники.

Особенностью коптера является его многоразовое применение. После выполнения задач и иссякания топливной смеси дрон способен самостоятельно вернуться на пункт дислокации для перезарядки и последующего использования. Это не только экономит ресурсы, но и увеличивает оперативную готовность подразделений.