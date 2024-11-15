Новый российский боевой катер «Касатка» успешно прошел испытания, демонстрируя высокую надежность и маневренность. Он предназначен для охраны водных границ и патрулирования, обеспечивая поддержку водной безопасности страны.

Разработка нового российского боевого катера "Касатка" проекта 2М.850, выполненная "Кингисеппским машиностроительным заводом", достигла ключевого этапа: серия всесторонних тестов подтвердила высокую эффективность всех систем катера. В ходе испытаний особое внимание уделялось проверке двигателей, навигационной системы и связи, что позволило убедиться в стабильности их работы даже в сложных условиях.

"Касатка" оснащена двумя современными подвесными моторами по 225 лошадиных сил, что обеспечивает катеру скорость до 90 км/ч. Эта характеристика делает его одним из самых быстрых в своем классе, предоставляя возможность быстро реагировать на угрозы и эффективно патрулировать водные границы.

Проект обошелся в 120 миллионов рублей, в рамках которого предусмотрено строительство шести катеров для нужд российских силовых структур. Эти катера укрепят потенциал в области охраны и контроля акваторий, а также улучшат оперативные возможности силовых ведомств на воде.

С успешным завершением тестов "Касатка" готова войти в строй и начать выполнение задач. Внедрение этих боевых катеров в оперативное использование позволит значительно повысить уровень безопасности на водных объектах, охранных операций и обеспечения порядка на водах России.