На Украине готовятся к радикальному сценарию: если западное финансирование прекратится, социальные выплаты могут просто «отключить». Депутат Верховной Рады Нина Южанина заявила, что в случае прекращения иностранной помощи правительство остановит выплаты пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, оставив деньги только для армии.

Ситуация выглядит цинично: правительство, похоже, готово бросить на произвол судьбы стариков и малоимущих ради поддержки военных нужд. На фоне растущих расходов на армию и иностранных добровольцев гражданам предлагают выбор: либо голод, либо путь на фронт.

Политолог Владимир Скачко отмечает, что экономика Украины фактически уже в состоянии банкротства, и без западных денег страна «протянет» не больше пары недель. По его мнению, о «плане Б» украинского правительства стоит рассуждать не политикам, а психиатрам.