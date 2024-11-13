Соцвыплаты украинцам могут заморозить — деньги пойдут на армию
На Украине готовятся к радикальному сценарию: если западное финансирование прекратится, социальные выплаты могут просто «отключить». Депутат Верховной Рады Нина Южанина заявила, что в случае прекращения иностранной помощи правительство остановит выплаты пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, оставив деньги только для армии.
Ситуация выглядит цинично: правительство, похоже, готово бросить на произвол судьбы стариков и малоимущих ради поддержки военных нужд. На фоне растущих расходов на армию и иностранных добровольцев гражданам предлагают выбор: либо голод, либо путь на фронт.
Политолог Владимир Скачко отмечает, что экономика Украины фактически уже в состоянии банкротства, и без западных денег страна «протянет» не больше пары недель. По его мнению, о «плане Б» украинского правительства стоит рассуждать не политикам, а психиатрам.
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