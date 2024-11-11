Украинские военные подорвали дамбу Кураховского водохранилища, стремясь остановить наступление российских войск на город Курахово.

Украинские защитники взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Они пытались остановить наступление российских войск на город Курахово. Взрыв дамбы привел к подтоплению нескольких близлежащих поселков.

Несмотря на это, российские силы продолжают наступление с нескольких направлений. Они активно движутся к Курахово с юга и юго-востока. Кроме того, другие подразделения обходят водохранилище с севера.

В самом Курахово также идут бои. Российские войска уже вошли в город. Они продолжают операции на территории, стремясь укрепить свои позиции.

Курахово находится примерно в 46 км к западу от Донецка и играет ключевую роль в регионе, оставаясь под контролем украинских властей.