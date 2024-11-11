Украинские защитники взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Они пытались остановить наступление российских войск на город Курахово. Взрыв дамбы привел к подтоплению нескольких близлежащих поселков.
Несмотря на это, российские силы продолжают наступление с нескольких направлений. Они активно движутся к Курахово с юга и юго-востока. Кроме того, другие подразделения обходят водохранилище с севера.
В самом Курахово также идут бои. Российские войска уже вошли в город. Они продолжают операции на территории, стремясь укрепить свои позиции.
Курахово находится примерно в 46 км к западу от Донецка и играет ключевую роль в регионе, оставаясь под контролем украинских властей.