Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Google может добавить Quick Share на устройства Apple
Google работает над расширением функциональности Quick Share, чтобы пользователи Android могли делиться файлами не только с устройствами на базе ChromeOS и Windows, но и с устройствами Apple.

Google разрабатывает новую функцию Quick Share для обмена файлами между Android, ChromeOS, Windows и, возможно, скоро добавят поддержку для устройств Apple. Это станет удобным для пользователей, которые используют Android-смартфоны вместе с MacBook или iPad.

Инженеры Google на GitHub обсуждают технические детали Quick Share для iOS и macOS. Они отметили, что имена устройств на этих платформах уже настроены под нужды Quick Share. Это значит, что функция может легко определить устройство без лишних настроек.

Компания не подтверждала официальный запуск функции на Apple-устройствах, но все указывает на то, что подготовка идет. Quick Share уже работает на Windows, и добавление поддержки macOS кажется логичным шагом.

Несмотря на то что многие пользователи Android также используют продукцию Apple, не факт, что они активно будут пользоваться новой функцией. Но возможность быстро передавать файлы между разными устройствами безусловно привлекательна.

#новости #google #android #quick share
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Poco F7 Pro получит 6.67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и чип Snapdragon 8 Gen 3
+
За неделю в немецком Mindfactory не удалось продать ни один процессор Intel серии Core Ultra 200
6
Технические характеристики смартфона POCO F7 Pro
1
Компания «Витязь» наладила массовое производство защиты от дронов для бронетехники
4
В 2025 году Samsung выпустит Galaxy S25 Slim с новым дизайном и минимальной толщиной
1
CD Projekt планирует заработать миллиард долларов на Ведьмаке 4
6
Россия усиливает космическую разведку новыми спутниками
2
AMD и Intel придётся подвинуться, ведь NVIDIA выпустит серию настольных процессоров в сентябре 2025г
+
Российские ЗРК готовы отразить атаку крылатых ракет Tomahawk
+
Вышедшую недавно Red Dead Redemption смогли запустить на Snapdragon 8 Elite с высоким FPS
+
Показана портативная приставка OneXFly F1 Pro с APU Ryzen AI 9 HX 370 и быстрым iGPU Radeon 890M
+
Исследование: миллиардеры производят столько же углеродных выбросов за 90 минут, сколько обычный человек за всю жизнь
+
Спиральная галактика UGC 2885 - неожиданно стабильная и массивная
+
Xiaomi 15, OnePlus 13 и IQOO 13 получили упрощённые камеры из-за высокой цены Snapdragon 8 Elite
+
Segway GoKart Pro 2 признан одним из лучших изобретений 2024 года по версии журнала Time
+
AMD улучшает FidelityFX SDK, объявив о выходе версии FSR 3.1.2, которая отныне поддерживается Xbox Series X|S
2
Ларри Джонсон: При возвращении Трампа в Белый дом, на территории Украины могут начаться перемены
1
Samsung закрывает 4 нм, 5 нм и 7 нм производственные мощности из-за низкого спроса
+
AMD заметно превосходит NVIDIA в Call of Duty: Black Ops 6
1
Учёные стали свидетелями массовой охоты, в ходе которой треска съела 10 миллионов мойв
+

Популярные статьи

Египетская и греческая мифология в голливудских блокбастерах: краткий обзор фильмов
+
Как не прогадать при покупке ноутбука, и на какие хитрости часто идут производители и продавцы
3
Выбираем самые выгодные видеокарты для Call of Duty: Black Ops 6 в разрешении 1080р, 2К и 4К
6
Подробный гайд по сборке ремастера TESIII: Morrowind с помощью Mod Organizer 2
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
38
Проблемы форм-фактора M.2 – какими должны быть SSD будущего
+
Выясняем, какие компоненты для игрового ПК спасут ваши деньги от инфляции и прослужат много лет
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
7
О финансовом провале Call of Duty Black Ops 6 и отрицательном росте консолей Xbox
+
Not Pixel - игра от создателей Notcoin, за которую могут раздать крупный дроп
+

Сейчас обсуждают

Vorvort
19:58
Если апгрейдится с нуля то процессор огонь!
AMD представила Ryzen 7 9800X3D — самый мощный игровой процессор за $479
Alexander Bin
19:53
Жду 5090. Куплю даже если ценник будет 5000$
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Данил Васин
19:31
3900хт умер во время игры в кс:го и сворачивания игры для листания гугл хрома
За неделю в немецком Mindfactory не удалось продать ни один процессор Intel серии Core Ultra 200
Witty Cat
19:30
ГОЙДА!
Выбираем самые выгодные видеокарты для Call of Duty: Black Ops 6 в разрешении 1080р, 2К и 4К
PanzerK
19:24
Угу... вот только поддержка DX8 появилась в предыдущем поколении... за год до... но так да, какая там значимая роль. Привычка хавать залежалый товар я смотрю с тех пор не атрофировалась... ну кому и ...
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
Китя
19:11
Ну бывает. Может новая серия карт будет более холодная. Как бы не против AMD. Но с картами что-то пошло не так. Зато процессоры Ryzen хорошие.
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Вадим Тарасов
18:31
Ага. Если только от блэкрок и авангард. Судя по последним новостям.
CD Projekt планирует заработать миллиард долларов на Ведьмаке 4
Fergus
18:05
Всем понятно что 7900 XTX кусок ослиного гомна, Ките хватило ума в него не наступить, хотя он долго принюхивался и никак не мог понять что это, амудешник всё таки, пытается даже во всяком г найти что ...
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
beltar
17:32
А что у нас освещение на CPU до сих пор считают? Узнай разницу м\у GeForce 2MX и GeForce 4MX, при этом отсутствие поддержки DX8 и GF4MX вообще не играло никакой значимой роли в условиях, когда след. ...
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
Кот Котин
17:32
PowerVR Kyro, была такая, весьма не плохо себя показала в игрушках, при довольно низких частотах памяти и чипа.
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем