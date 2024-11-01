Google работает над расширением функциональности Quick Share, чтобы пользователи Android могли делиться файлами не только с устройствами на базе ChromeOS и Windows, но и с устройствами Apple.

Google разрабатывает новую функцию Quick Share для обмена файлами между Android, ChromeOS, Windows и, возможно, скоро добавят поддержку для устройств Apple. Это станет удобным для пользователей, которые используют Android-смартфоны вместе с MacBook или iPad.

Инженеры Google на GitHub обсуждают технические детали Quick Share для iOS и macOS. Они отметили, что имена устройств на этих платформах уже настроены под нужды Quick Share. Это значит, что функция может легко определить устройство без лишних настроек.

Компания не подтверждала официальный запуск функции на Apple-устройствах, но все указывает на то, что подготовка идет. Quick Share уже работает на Windows, и добавление поддержки macOS кажется логичным шагом.

Несмотря на то что многие пользователи Android также используют продукцию Apple, не факт, что они активно будут пользоваться новой функцией. Но возможность быстро передавать файлы между разными устройствами безусловно привлекательна.