Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Компания «Витязь» наладила массовое производство защиты от дронов для бронетехники
Компания «Витязь» наладила производство защитных сетчатых экранов для бронетехники, предназначенных для обеспечения защиты от беспилотников.

Машиностроительная компания «Витязь», входящая в состав концерна «Уралвагонзавод» Ростеха, запустила масштабное производство сетчатых экранов для защиты бронетехники от атак беспилотников. Эти устройства, которые быстро получили прозвище «мангалы», изначально встретили скепсис, но теперь активно используются для повышения безопасности военной техники.

Производство началось с экранов для танков Т-72, а затем технология была расширена на другие виды тяжёлой бронетехники. Компания «Витязь» разработала эти защитные экраны, чтобы уменьшить уязвимость техники перед высокоточным оружием, включая дроны.

Сетчатые экраны, известные как «фальшкрыши», были освоены на предприятии за кратчайшие сроки. Их особенностью является способность предотвращать попадание ударов с воздуха, что существенно повышает выживаемость техники на поле боя.

Эта защита стала важным нововведением в условиях современной войны, где использование дронов и других типов воздушного наблюдения и атак стало обыденностью. Разработка «Витязя» оказалась настолько успешной, что даже начальная критика со стороны Запада сменилась признанием эффективности российских «мангалов».

#новости #армия #военная техника #дроны #вооружение #защита от дронов
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Россия усиливает космическую разведку новыми спутниками
Холдинг Росэлектроника начал поставки маскировочных комплектов для ТОС-2 «Тосочка»
Владимир Зеленский осудил утечку конфиденциальной информации о запросе на крылатые ракеты Tomahawk
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
7
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
9
На БАМе российские железнодорожники побили советский рекорд по суточной укладке пути
2
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
5
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
6
Турция представила свой самый большой военный корабль – авианосец Mugem
5
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
8
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
+
Показаны шесть типов анимации разблокировки отпечатков пальцев для Xiaomi ThePaper OS 2
4
Линус Торвальдс: 90% современного искусственного интеллекта является маркетингом
4
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
+
В России завершилась комплексная модернизация трактора 6-го тягового класса Ростсельмаш 2400
+
Инженеры из США нашли новый способ улучшить безопасность полетов, вдохновившись крыльями птиц
+
Xiaomi собирается отказаться от 8 ГБ ОЗУ в своих лучших телефонах, и причина искусственный интеллект
1
Инженеры концерна "Калашников" завершили модернизацию тепловизоров "Маугли-2" и "Маугли-2М"
+
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
1
В играх с трассировкой лучей Radeon RX 7900 XTX оказалась в 2 раза медленнее, чем GeForce RTX 4090
21
В России создан новый бронебойный патрон для АК-74М – испытания показали высокую эффективность
+
Фанаты GTA 6 обнаружили большой постер игры в офисе Rockstar North
+
На "Уралвагонзаводе" масштабировали производство танковых "мангалов"
+

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
45
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
6
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
33
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
10
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
18
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
8
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
2

Сейчас обсуждают

Vorvort
07:18
Акву почему слил? Перегрев хот спот?
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Кирилл Наумов
07:18
И зелёная и красная карты продаются, че бухтеть то, тесты все тоже есть, каждый купит под себя
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Илья Евстафьев
07:13
Жаль что Яндекса не было в этом году в Казани
Яндекс разработала новую технологию для предотвращения совместной езды на одном самокате
ЮРА ОНИЩЕНКО
07:02
ВСУ теряют контроль над Торецком и предпринимают меры по приостановке наступления ВС РФ
nukemall
06:57
Через Индию в СССР техника пошла ещё в 60-х, те же IBM S/360 и PDP-11 для копирования через индусов покупали. Видел в одном НИИ IBM S/390, в 1990 году его только начали выпускать, первая серия, а в СС...
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
nukemall
06:49
У советских телевизоров не было видеовхода, я в конце 80-х - начале 90-х зарабатывал тем, что декодеры PAL и видеовходы к советским цветным телевизорам приделывал, впрочем даже к ламповым чёрно-белым ...
Почему игровая приставка не вредит телевизору, и какие ещё заблуждения присущи обычным пользователям
Xant1k
06:44
Жду когда эти додики сделают задний блок с камерой не выпирающим и уберут чолку.
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
si-cat
05:53
"У нас 4 млрд убытков, надо спасать компанию! Но мы будем поддерживать ссанкции назло себе! " Российский рынок, конечно, для WV не жизнеопределяющий - но всё равно деньги...
Volkswagen Group прекращает поставки запчастей в Россию с 2025 года
Вася Кукушкин
05:53
Трассировка для больных фанатиков, это психическое заболевание. Тут лучше сразу в дурку.
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Виктор Байкин
05:50
10 абзацев повторения одного и того же, с легкими изменениями. И один с самой инфой. Редактор. Заканчивай платить этим неучам за количество слов. Краткость - сестра таланта!
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем