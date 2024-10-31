Компания «Витязь» наладила производство защитных сетчатых экранов для бронетехники, предназначенных для обеспечения защиты от беспилотников.

Машиностроительная компания «Витязь», входящая в состав концерна «Уралвагонзавод» Ростеха, запустила масштабное производство сетчатых экранов для защиты бронетехники от атак беспилотников. Эти устройства, которые быстро получили прозвище «мангалы», изначально встретили скепсис, но теперь активно используются для повышения безопасности военной техники.

Производство началось с экранов для танков Т-72, а затем технология была расширена на другие виды тяжёлой бронетехники. Компания «Витязь» разработала эти защитные экраны, чтобы уменьшить уязвимость техники перед высокоточным оружием, включая дроны.

Сетчатые экраны, известные как «фальшкрыши», были освоены на предприятии за кратчайшие сроки. Их особенностью является способность предотвращать попадание ударов с воздуха, что существенно повышает выживаемость техники на поле боя.

Эта защита стала важным нововведением в условиях современной войны, где использование дронов и других типов воздушного наблюдения и атак стало обыденностью. Разработка «Витязя» оказалась настолько успешной, что даже начальная критика со стороны Запада сменилась признанием эффективности российских «мангалов».