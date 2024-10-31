В России разработана новая система управления боем «Глаз/Гроза», которая позволяет обнаруживать и уничтожать цели противника в течение 2-4 минут.

В России была представлена новейшая система управления боем под названием «Глаз/Гроза», которая способна поражать обнаруженные цели противника в течение 2-4 минут. Эта уникальная разработка обещает повысить эффективность российских войск на поле боя, позволяя уничтожать противника практически в режиме реального времени.

Система «Глаз/Гроза» объединяет все типы вооружений и средств поражения, а также включает в себя полный набор баллистических таблиц для каждого орудия. Это значит, что после обнаружения цели настройка параметров орудия и запуск боеприпаса происходят практически мгновенно, занимая не более нескольких минут. Точное время от обнаружения до поражения составляет от двух до четырех минут, что делает эту систему одной из самых быстрых в своем классе.

Основная цель системы — сократить время на передачу информации о противнике и принятие решения о его уничтожении. Оператор может передать данные об обнаруженной цели всей группировке войск буквально одним нажатием кнопки. После этого старший операции принимает решение о нанесении удара. Такая автоматизация и ускорение процессов значительно повышают шансы на успех в боевых условиях, минимизируя временные задержки, которые могут стать критичными в бою.

Программный комплекс «Глаз/Гроза» рассчитан на передачу информации от операторов беспилотников до экипажей танков, артиллерийских расчетов и командных пунктов с использованием радиосвязи. Он специально разработан таким образом, чтобы обеспечивать устойчивую работу даже в условиях, когда противник применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это позволяет не только эффективно действовать в условиях активного противодействия, но и поддерживать надежный обмен информацией между различными подразделениями.

Данный комплекс уже показал высокую эффективность в испытаниях, демонстрируя способность оперативно координировать действия различных видов вооруженных сил. Благодаря интеграции всех видов средств поражения и использования передовых программных решений, «Глаз/Гроза» обеспечивает точную и своевременную передачу данных, что существенно улучшает координацию на поле боя.

Новая система «Глаз/Гроза» — это шаг к более высокому уровню автоматизации в боевых действиях. Разработчики уверены, что подобные технологии позволят повысить выживаемость личного состава и снизить риски в условиях интенсивных боевых действий. Это очередное подтверждение того, что современные конфликты требуют максимально быстрой реакции и высокой степени технологической оснащенности.