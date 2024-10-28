AOC запускает новый игровой монитор Q27G4XM с передовой технологией Mini LED и поддержкой высокой динамической яркости, предлагая профессиональное качество изображения как для геймеров, так и для творческих профессионалов.

Компания AOC выпустила новый игровой монитор Q27G4XM, который уже можно купить на JD.com за 1799 юаней (около 252 долларов). Эта модель оснащена 27-дюймовой панелью QD-Mini LED с разрешением 2K (2560×1440) и впечатляющим количеством светодиодов — 4608, разделённых на 1152 зоны затемнения.

Монитор способен развивать яркость до 1200 нит при работе с HDR и 450 нит в режиме SDR. Содержит IPS-панели с частотой обновления 180 Гц и временем отклика в 1 мс GTG, Q27G4XM.

Модель поддерживает 100% цветового охвата sRGB и 99% DCI-P3, а также способна отображать 1.07 миллиарда цветов с 10-битной глубиной цвета. Монитор сертифицирован по HDR 1000.

Для точности цветопередачи каждый экземпляр проходит заводскую калибровку с Delta E < 2. Технология Adaptive-Sync помогает избежать разрыва кадра и заикания.

Монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и аудиовыходом. Его эргономичная подставка позволяет регулировать высоту на 130 мм, наклон от -5° до 23°, поворот на +/-20° и вертикальное положение на +/-90°. Монитор совместим с креплением VESA (100x100 мм).

AOC также заботится о здоровье пользователей: монитор прошёл сертификацию TÜV Rheinland Flicker-Free и имеет режимы низкого синего света, благодаря которой снижается нагрузка на глаза при длительной работе.