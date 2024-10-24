Российские военные используют 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Нона-СВК», которое способно стрелять любыми снарядами, включая натовские. Бойцы называют его «снайперской винтовкой» за точность и универсальность.

Российские войска эффективно задействуют в зоне СВО 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Нона-СВК», которое бойцы прозвали «Ноночкой». Это орудие зарекомендовало себя как исключительно точное и универсальное, способное поражать как наземные, так и укрепленные цели. За его способность достигать высокой точности в уничтожении целей, «Нона-СВК» получила прозвище «снайперская винтовка» среди артиллерии.

«Нона-СВК» выделяется возможностью использовать любые 120-мм боеприпасы, включая те, что применяются в странах НАТО. Старший наводчик, известный под позывным "Кисель", подчеркивает, что орудие обладает исключительной точностью, позволяя поражать цели двумя снарядами в одну точку, что делает его незаменимым на поле боя для точных операций.

Орудие базируется на шасси БТР-80, обладает массой в боевом положении 14,5 тонн и экипажем из четырех человек. «Нона-СВК» может выпускать осколочно-фугасные снаряды на дистанцию до 8,8 км и осколочно-фугасные мины на расстояние до 7,1 км. С его скорострельностью в 10 выстрелов в минуту и боекомплектом из 30 снарядов, это орудие выделяется своей мобильностью и возможностью быстро перемещаться по сложной местности.

Одна из ключевых особенностей «Ноны-СВК» — её способность использовать трофейные боеприпасы, что позволяет значительно упростить логистику в боевых условиях. Эта возможность стрелять натовскими снарядами не только демонстрирует гибкость и инженерное мастерство разработчиков, но и обеспечивает тактическое преимущество, позволяя армии эффективно использовать доступные ресурсы прямо с поля боя.