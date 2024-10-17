На выставке ORËLEXPO в Москве представили полуавтоматическую винтовку ZOV, разработанную компанией Lobaev Arms.

На выставке ORËLEXPO в Москве представили новую полуавтоматическую винтовку ZOV. Эта модель, разработанная компанией Lobaev Arms, показала впечатляющую кучность стрельбы — 0,5 угловой минуты (МОА), что позволяет классифицировать её как снайперское оружие. Оружие способно поражать цели на расстоянии до одного километра.

ZOV использует калибр .308 Winchester и построена на базе известной платформы AR-15. Уникальность модели заключается в высокоточном стволе, который позволяет сохранять кучность в условиях интенсивной полуавтоматической стрельбы. Это делает её единственной такой винтовкой на российском рынке.

На выставке оружие осмотрел известный блогер и мастер боевых искусств Сергей Бадюк. ORËLEXPO собрала более ста компаний из России и других стран, включая Китай. Участники представили разнообразные модели охотничьего и снайперского оружия, а также аксессуары: бронежилеты, тактическое снаряжение, прицелы и ножи для выживания.

Винтовка ZOV предназначена для снайперов, охотников и спортивных стрелков, требующих высокой точности. Её появление на российском рынке может стать значимым событием для любителей стрелкового спорта и профессионалов.