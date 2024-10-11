Россия отправляет 28 спутников на орбиту: частная компания «Спутникс» бросает вызов лидерам космоса

Этой осенью российская частная компания «Спутникс», входящая в состав Sitronics Group, планирует запуск 28 спутников на орбиту. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоится в ноябре с космодрома Восточный в Амурской области, а на борту ракеты будут находиться и аппараты «Ионосфера-М» №1 и №2.

Компания «Спутникс» запускает аппараты как часть своей стратегии по расширению космической инфраструктуры России. В число космических аппаратов войдут 24 спутника группировки SITRO-AIS, оборудованные системами для приема и передачи сигналов автоматической идентификации морских судов. Запуск позволит увеличить количество спутников для наблюдения за судоходством до 52, что станет значительным шагом для развития мониторинга на морских маршрутах.

Кроме того, на орбиту отправятся несколько кубсатов, разработанных студентами в рамках программы Space-Pi. Программа направлена на отработку новых технологий и привлечение молодежи к участию в космических проектах. Молодежные спутники позволят тестировать инновационные решения и помогать в разработке передовых технологий для будущих космических миссий.

Такое внимание к расширению спутниковой сети является частью стратегического плана России по укреплению своих позиций в космосе. Частные компании, такие как «Спутникс», всё чаще выходят на арену, участвуя в создании и развитии ключевых технологий, включая спутниковый мониторинг и коммуникации. Этот запуск станет очередным шагом на пути к развитию независимой и технологически продвинутой космической программы.

Россия продолжает усиливать свое присутствие в космосе, делая ставку на новые технологии и активное участие частного сектора. Совместная работа государственных и частных игроков может стать решающим фактором для будущего российской космонавтики и её конкурентоспособности на мировой арене.