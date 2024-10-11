Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Россияне могут получить компенсацию за вред от сотовых вышек — миллион рублей и снос объектов
Россияне могут получить компенсацию в размере одного миллиона рублей за вред от сотовых вышек, если будет доказана связь между ухудшением здоровья и их работой.

В России обсуждается новый механизм защиты здоровья граждан и их прав на частную собственность. В случае, если рядом с жильем была установлена сотовая вышка, и это нанесло ущерб здоровью жителей, они смогут претендовать на компенсацию в размере до миллиона рублей и добиваться сноса вышки. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Такие меры направлены на повышение защиты интересов жителей и контроля за установкой сотовых сооружений в жилых зонах.

Согласно словам Гаврилова, если будет установлена связь между ухудшением здоровья граждан и близостью сотовой вышки, жители могут обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру с целью получения компенсации и инициации сноса объекта. Важно, что ответственность за демонтаж и компенсацию ляжет на компанию, которая установила вышку, либо на местные власти, если вышка была возведена с их согласия.

Новые меры касаются не только уже существующих вышек, но и случаев, когда земля под установку объектов сотовой связи сдается в аренду соседями. В таких ситуациях люди также смогут отстаивать свои интересы, если докажут, что излучение негативно влияет на их здоровье или обесценивает их имущество. Наличие сотовых вышек рядом с жилыми домами может снижать их стоимость на 8–20%, а в отдельных случаях — даже вдвое, что создает дополнительные основания для подачи иска.

Если будет установлено, что вышка была установлена с нарушениями или наносит ущерб здоровью жителей, местные власти обязаны будут компенсировать убытки операторам за снос вышки, а также покрыть потерянную прибыль.

#новости #связь #компенсации #сотовые вышки #вред вышек связи
+
Написать комментарий (0)
Комета Tsuchinshan-ATLAS максимально приблизится к Земле 12 октября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
15
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
9
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
2
14 смартфонов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2.0 до конца 2024 года
+
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
1
Российские учёные создали передовую технологию производства высокотемпературного сверхпроводника
2
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
34
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
5
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
82
Российский дрон отснял удар ракетой «Искандера» по ЗРК Patriot ВСУ в 100км от ЛБС
+
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+
На Арабатской стрелке в Крыму строят новый город на 30 тысяч жителей и автодорогу
1
Студенты ОмГТУ создают компьютерную игру об исследовании подземелий Омска
+
AMD готовит к выходу видеокарту Radeon RX 7650 GRE
1
ВС РФ возобновили стремительные наступательные действия по выбиванию ВСУ из Курской области
+
Телефоны Samsung Galaxy S24 первыми получают октябрьское обновление Android 2024
2

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
15
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
4
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
108
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
6
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
12
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6
Небольшой обзор и разборка ноутбука Asus VivoBook Go 14 (E410MA-BV1517)
5

Сейчас обсуждают

PanzerK
19:39
Да да...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Мамука Шешашвили
19:38
Так что ты там исследовать собрался? Riva 128 и Savage4 заиследованны и в хвост и в гриву. У тебя что задержка в развитии и ты только дозрел до видеокарт 2003 года?
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
PanzerK
19:35
Баны раздают... кому надо раздают... А с вами развлечения закончены - 100 комментов набраны, красный значок на них получен... можно расслабиться и отвечать только на комментарии написанные "по сущест...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Мамука Шешашвили
19:33
Что ты там исследовать собрался, исследователь?
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
ebatorуа
19:31
The Telegraph-великобритания про су-57
Премьер Британии заявил Зеленскому, что удары вглубь России «не выиграют вам войну»
Мамука Шешашвили
19:29
А ты баны раздаешь или свистишь перманентно?
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Мамука Шешашвили
19:28
Судя по тому что вы пишите в комментариях, что в статейке, интеллектом там и не пахнет. А пахнет только вашим вонючим дерьмом. Не пишите больше, не позорьтесь. Вам должно быть стыдно. Написал статью -...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Александр Сечков
19:20
У амд то не было? И нет с 11?
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Александр Сечков
19:17
Вполне. И лучше чем на 8 ядрах с 3дкэшем.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Иван Евич
19:16
Начнем с того, что вышек 5 g в сёлах в принципе не существует (нет частот у операторов связи), мало того, на всю Россию они всего в 2-3 крупных городах федерального значения и исключительно для опытно...
В башкирском селе второй раз за несколько лет снесена вышка связи 5G из-за опасений о вреде здоровью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем