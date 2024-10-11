Россияне могут получить компенсацию в размере одного миллиона рублей за вред от сотовых вышек, если будет доказана связь между ухудшением здоровья и их работой.

В России обсуждается новый механизм защиты здоровья граждан и их прав на частную собственность. В случае, если рядом с жильем была установлена сотовая вышка, и это нанесло ущерб здоровью жителей, они смогут претендовать на компенсацию в размере до миллиона рублей и добиваться сноса вышки. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Такие меры направлены на повышение защиты интересов жителей и контроля за установкой сотовых сооружений в жилых зонах.

Согласно словам Гаврилова, если будет установлена связь между ухудшением здоровья граждан и близостью сотовой вышки, жители могут обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру с целью получения компенсации и инициации сноса объекта. Важно, что ответственность за демонтаж и компенсацию ляжет на компанию, которая установила вышку, либо на местные власти, если вышка была возведена с их согласия.

Новые меры касаются не только уже существующих вышек, но и случаев, когда земля под установку объектов сотовой связи сдается в аренду соседями. В таких ситуациях люди также смогут отстаивать свои интересы, если докажут, что излучение негативно влияет на их здоровье или обесценивает их имущество. Наличие сотовых вышек рядом с жилыми домами может снижать их стоимость на 8–20%, а в отдельных случаях — даже вдвое, что создает дополнительные основания для подачи иска.

Если будет установлено, что вышка была установлена с нарушениями или наносит ущерб здоровью жителей, местные власти обязаны будут компенсировать убытки операторам за снос вышки, а также покрыть потерянную прибыль.