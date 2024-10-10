Российские военные на передовой начали использовать связку ПТРК «Корнет» и беспилотника Supercam 350

На передовой российских военных появился новый тандем — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Supercam 350 начали работать вместе, создавая уникальный разведовательно-огневой контур тактического уровня. Дрон оперативно выявляет цели, а «Корнет» точечно наносит удары по обнаруженным объектам. Благодаря такой связке российские бойцы получили возможность эффективно корректировать огонь и использовать ПТРК с максимальной результативностью.

Беспилотник Supercam 350 выполняет функцию разведчика. Он летает на большие расстояния, быстро обнаруживает цели и передает точные координаты расчету «Корнета». Это позволяет уменьшить время реакции и повысить точность удара. Таким образом, связка «Корнет» и Supercam 350 работает как единый боевой механизм, давая армии значительное тактическое преимущество.

Изначально ПТРК «Корнет» задумывался как средство борьбы с бронированными машинами. Однако время и развитие технологий расширили его функционал. Сегодня «Корнет» может поражать укрепленные сооружения, опорные пункты, вышки связи и скопления живой силы. По данным Ростеха, комплекс научился справляться с динамической защитой и броней толщиной до 1300 мм благодаря использованию тандемной боевой части и новых режимов стрельбы.

Сочетание с беспилотником усиливает гибкость и точность применения «Корнета». Supercam 350, имея возможность пролетать на высоте, недоступной для прямого обнаружения, делает весь комплекс более эффективным. Дрон помогает быстро находить цели в реальном времени, а «Корнет» оперативно их уничтожает. В итоге, такая связка позволяет достичь тех результатов, которые раньше требовали более сложных и ресурсозатратных операций.

В Ростехе отметили, что в последние годы комплекс «Корнет» значительно модернизировался. Увеличилась дальность его действия, а благодаря новым режимам стрельбы он стал более универсальным. Тандемная боевая часть позволяет пробивать не только броню, но и преодолевать средства противодействия, которые использует потенциальный противник. Все это делает «Корнет» одним из самых гибких и эффективных видов оружия в арсенале российских военных.

Создание фронтового дуэта «Корнет» и Supercam 350 открывает новые возможности для тактических операций. Теперь расчеты ПТРК могут точнее и быстрее реагировать на изменения на поле боя, а также выбирать наиболее приоритетные цели для уничтожения. Это особенно важно в условиях современной войны, когда скорость и точность решают исход сражений.