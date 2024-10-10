В Новосибирской области создали многофункциональный двухметровый беспилотник самолетного типа

В Новосибирской области был создан новый многофункциональный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, обладающий внушительными характеристиками. Как сообщили представители Народного фронта, дрон способен выполнять широкий спектр задач, что делает его универсальным инструментом для вооруженных сил. Размах крыльев устройства составляет 220 см, а дальность полета превышает 200 километров.

Новый БПЛА, получивший условное название "БПЛА 4 в 1", может использоваться в различных режимах, таких как разведка, ударный дрон-камикадзе, ложная цель для систем противовоздушной обороны и ретранслятор для связи других беспилотников.

Беспилотник обладает крейсерской скоростью более 80 км/ч, что позволяет ему эффективно и продолжительно патрулировать назначенные районы. При необходимости, устройство может пикировать на цель, развивая скорость до 160 км/ч, что делает его крайне опасным в роли дрона-камикадзе.

Проект был реализован в кооперации с "Кулибин-клубом" Народного фронта, который известен поддержкой технических инициатив и развитием инженерных разработок. Испытания нового БПЛА уже состоялись и были признаны успешными. В ближайшее время беспилотник планируется передать военным для дальнейшего использования.

Николай Жирнов, представитель компании-разработчика, отметил, что разработка дрона стала возможной благодаря плотному взаимодействию с партнерами и поддержке других изобретателей. "Мы в 'Кулибин-клубе' нашли множество единомышленников и партнеров, которые помогли нам в создании этого устройства. Совместные усилия по связи, навигации и другим технологиям позволили создать универсальный аппарат, готовый к решению самых разнообразных задач", — заявил Жирнов.



