Российские истребители Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять французским Mirage-2000-5 на фронте, используя современные ракеты и передовые системы обнаружения целей.

Россия готовится противостоять французским истребителям Mirage-2000-5 на фронте. Как утверждает военный эксперт Евгений Даманцев, российские истребители Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 вполне способны не только противостоять этим самолетам, но и эффективно их уничтожать, если потребуется.

Французские Mirage-2000-5 и их модификации оснащены современными системами управления вооружением и вооружены новейшими ракетами MICA-EM и MICA-IR. Эти ракеты имеют дальность действия до 50-60 км и обладают высокой помехозащищенностью. Это делает их опасными противниками в воздухе. Однако российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ оснащены ракетами воздушного боя Р-37М и РВВ-СД, которые способны поражать цели на значительно большей дистанции — более 100 км. Это дает нашим пилотам тактическое преимущество в бою.

Одно из важных преимуществ российской авиации — наличие РЛС (радиолокационных систем) большой дальности, способных обнаружить цель задолго до того, как она сама сможет заметить приближающийся самолет. Су-35С оснащен новейшей системой, позволяющей обнаружить и сопровождать воздушные цели на больших расстояниях, что дает возможность первыми атаковать и избежать лишнего риска.

Также стоит отметить, что российский МиГ-31БМ, который часто называют "воздушным перехватчиком дальнего действия", оснащен ракетами Р-37М с дальностью более 300 км. Это оружие позволяет атаковать и уничтожать цель до того, как она сама сможет использовать свое вооружение.

Таким образом, благодаря современному оснащению и высоким тактико-техническим характеристикам, российские истребители готовы дать серьезный отпор французским Mirage-2000-5. Су-30СМ2, Су-35С и МиГ-31БМ — это тот ответ, который способен переломить ход воздушного противостояния и не оставить шансов потенциальному противнику.