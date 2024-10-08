Российские военные установили спаренную зенитную пушку ЗУ-23 на бронетранспортер МТ-ЛБ, что позволит эффективно бороться с беспилотниками и обеспечивать прикрытие наземных сил.

Российская армия оснастила бронетранспортер МТ-ЛБ зенитной пушкой ЗУ-23, создав мобильную и мощную систему противовоздушной обороны. Эта модернизация позволит эффективно отражать атаки дронов и поддерживать наземные войска.

ЗУ-23, известная своей высокой скорострельностью, способна выпускать до 2000 выстрелов в минуту. Это делает установку идеальной для борьбы не только с беспилотниками, но и с легкобронированной техникой, пехотой и низколетящей авиацией. Благодаря своей мобильности, МТ-ЛБ с зениткой может быстро маневрировать на поле боя, обеспечивая оперативное реагирование на угрозы.

Командир подразделения с позывным «Зенитка» отметил, что благодаря новой установке, большинство воздушных целей не достигают своих целей: они либо отступают, либо уничтожаются на подлете. Подобная мощь увеличивает шансы войск на успешное выполнение миссий без потерь.

Добавленная на МТ-ЛБ зенитная установка также усиливает огневую поддержку мотострелковых частей, позволяя эффективнее подавлять огневые точки противника и обеспечивать продвижение собственных войск.