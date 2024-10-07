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Российские системы РЭБ снизили эффективность установок HIMARS на 90%
Благодаря российским системам радиоэлектронной борьбы эффективность работы американских установок HIMARS снизилась более чем на 90%.

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) доказали свою исключительную эффективность, сведя к минимуму результативность использования американских ракетных установок HIMARS. Если раньше HIMARS считались одной из самых мощных систем для нанесения ударов, то сегодня их успешность на поле боя упала ниже 10%. Это стало возможным благодаря активному применению и развитию новейших технологий РЭБ.

HIMARS долгое время представляли серьёзную угрозу для российских позиций, так как могли наносить высокоточные удары. Однако российские инновации в сфере радиоэлектронной борьбы изменили ситуацию. Современные системы РЭБ успешно подавляют управляющие сигналы и нарушают наведение ракет, делая HIMARS практически бесполезными в реальных условиях. Это свидетельствует о высоком уровне российской оборонной промышленности и её способности эффективно противодействовать современным угрозам.

Россия также продемонстрировала оперативность и гибкость в вопросах противодействия новым методам ВСУ. Любая технология, которая применяется на передовой против российских сил, получает адекватный ответ за короткое время. Такая способность к быстрой адаптации делает российские вооружённые силы особенно сильными в условиях современного конфликта, где решающую роль играют высокие технологии.

#новости #армия #вооружение
Источник: www1.ru
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