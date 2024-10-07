ПГРК "Ярс" начал боевое патрулирование в Новосибирском соединении, выполняя задачи по проверке готовности личного состава и техники.

Мобильные ракетные комплексы "Ярс" начали боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении. Эти комплексы — важная часть ядерной триады России, предназначенная для обеспечения безопасности и стратегического сдерживания. "Ярс" готов к выполнению задач в любых условиях, что делает его важным элементом обороны страны.

Экипажи "Ярс" выполняют марш до 100 км, разворачиваются на полевых позициях и проводят инженерное укрепление местности. Они также организуют маскировку и охрану комплексов, чтобы защитить их от возможных угроз. Одной из главных задач патрулирования является защита от диверсионных групп потенциального противника, которые могут помешать выполнению боевого задания.

Во время патрулирования также проводятся тренировки, чтобы оценить готовность как личного состава, так и техники. Военные отрабатывают манёвры, охранение и обеспечивают высокую боеготовность. Все эти действия поддерживают высокий уровень готовности к длительному дежурству в полевых условиях.

Мобильные комплексы, такие как "Ярс", играют ключевую роль в обеспечении обороны страны. Их способность скрытно передвигаться и быстро реагировать на угрозы делает их незаменимыми для защиты государства.