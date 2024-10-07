Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
ПГРК "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирском ракетном соединении
ПГРК "Ярс" начал боевое патрулирование в Новосибирском соединении, выполняя задачи по проверке готовности личного состава и техники.

Мобильные ракетные комплексы "Ярс" начали боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении. Эти комплексы — важная часть ядерной триады России, предназначенная для обеспечения безопасности и стратегического сдерживания. "Ярс" готов к выполнению задач в любых условиях, что делает его важным элементом обороны страны.

Экипажи "Ярс" выполняют марш до 100 км, разворачиваются на полевых позициях и проводят инженерное укрепление местности. Они также организуют маскировку и охрану комплексов, чтобы защитить их от возможных угроз. Одной из главных задач патрулирования является защита от диверсионных групп потенциального противника, которые могут помешать выполнению боевого задания.

Во время патрулирования также проводятся тренировки, чтобы оценить готовность как личного состава, так и техники. Военные отрабатывают манёвры, охранение и обеспечивают высокую боеготовность. Все эти действия поддерживают высокий уровень готовности к длительному дежурству в полевых условиях.

Мобильные комплексы, такие как "Ярс", играют ключевую роль в обеспечении обороны страны. Их способность скрытно передвигаться и быстро реагировать на угрозы делает их незаменимыми для защиты государства.

#новости #армия #вооружение
+
Написать комментарий (0)
Су-27 отогнал F-16, который приблизился к российскому самолету
Российский производитель автомобилей скрытого бронирования «БЛАЗАР» доработал Hongqi H9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
39
Грядущий iPhone 17 Air может получить более компактный дисплей нового поколения
+
На бывшем заводе Nissan началась сборка нового кроссовера под брендом XCITE
+
iPhone 17 Air может получить передовую технологию отображения
+
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
6
Китай поставил новый рекорд в мостостроении
2
Автомобильные предпочтения в Китае, на каких машинах ездят сами китайцы
2
Появился список первых 15 устройств Xiaomi, которые получат HyperOS 2.0
+
Технология Canvas от OpenAI может изменить то, как пользователи ChaptGPT пишут и создают код
+
Появились первые тесты игровых Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D
9
Топливно-энергетический комплекс России: баланс между традициями и инновациями
+
Показаны реальные фотографии Vivo X200 mini, демонстрирующие нижний край и модуль камер
+
Эксперты сообщили о необходимости немедленного решения проблемы загрязнения воздуха спутниками
+
РПГ-7 с ПГ-7ВР - мощное оружие для уничтожения современной бронетехники
+
Кадыров передал 100 боевых "Джихад-машин" для СВО
+
Базовый вариант Samsung Galaxy S25 будет оснащен чипом Dimensity 9400 из-за более низкой стоимости
1
iPhone SE 4 будет оснащён собственным 5G-модемом Apple и такой же камерой как в iPhone 15
2
В РФ буквально в гараже создали дрон с искусственным интеллектом "Молния"
+
Появились примеры фотографий с перископической камеры vivo X200 Pro 200 Мп
+
Вышел ремейк Until Dawn - игра оказалась на торрентах в день релиза
2

Популярные статьи

Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
7
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
178
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
2
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
12
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
19
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
2

Сейчас обсуждают

swr5
11:59
Красноглазые виндузятники все красноглазят))). То ли дело установил Линукс и все из коробки работает, даже никаких драйверов не надо ставить.
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
Владимир Мещеряков
11:56
Я вышел давно из того возраста, чтобы в игрушечки играть. Десктопа на линуксе до сих пор успешного нет. Особенно, вы бы глянули, чего импортозамещатели назамещали: redos, rosa и т.д. На этом чуде людя...
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
Скиталец
11:54
я подписался и лайк поставил
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
DTS
11:54
С обоих своих аккаунтов здесь своих хотелки озвучил? Иди поработай, а не ной в интернете, и мамке твоей тогда по мусоркам рыться больше не придется, если ее сын оболтус за ум возьмется.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Demerilis
11:50
ну потому что там туман на платформе, запиши лучше)
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
DTS
11:50
Дурачок, а что же ты на впрос заданный мной ему отвечаешь, если ты не выкладывал, ты у него подрабатываешь секретуткой или твинком, нытик?
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Китя
11:49
Графика называется Ёжик в тумане.
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
swr5
11:47
Свидетель праведного Прогресса? По квартирам уже начал ходить с просвещением мракобесных?
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
Кызахстанчево
11:41
о да, сами стерористились и блок защиты теперь хотят, ололо
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал Ближний Восток создать блок против Ирана
lucul
11:41
Угу ,а потом приходят на форум люди и говорят - "спасите-помогите " - компьютер не работает как надо )))) Начинаешь разбираться - а там всё тоже - клонированная (со всеми болячками) старая Винда на н...
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем