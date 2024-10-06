РПГ-7 с выстрелом ПГ-7ВР «Резюме» эффективно используется российскими военными для уничтожения тяжелой бронетехники противника

На передовой российские военные применяют модернизированные гранатометы РПГ-7, оснащенные выстрелами ПГ-7ВР «Резюме». Этот вид вооружения уже стал грозой для бронетехники противника, обеспечивая высокий уровень поражения даже защищенных целей. ПГ-7ВР представляет собой серьезное оружие против современных танков и боевых машин, включая технику, оснащенную системами динамической защиты.

Выстрел ПГ-7ВР оборудован тандемной кумулятивной боевой частью, которая специально разработана для преодоления динамической защиты и последующего проникновения в броню. Сначала первый заряд разрушает динамическую защиту, после чего основной боевой элемент поражает броню. Такая конструкция позволяет преодолевать защиту, даже если танк оснащен продвинутыми модулями для противодействия кумулятивным снарядам.

В боевых действиях гранатометы РПГ-7 с выстрелами ПГ-7ВР используются не только против танков, но и против других видов бронетехники, таких как БМП и БТР. Гранатомет также эффективен для уничтожения укрепленных позиций и огневых точек противника, что делает его универсальным средством поддержки на поле боя. Благодаря высокой бронепробиваемости, ПГ-7ВР обеспечивает уверенное поражение как легкой, так и тяжелой техники.

Военный эксперт Евгений Даманцев рассказал, что в одном из боевых столкновений выстрелом ПГ-7ВР был уничтожен основной боевой танк Т-72ЕА, модернизированный по чешской модификации. Этот танк имел эквивалентную стойкость лобовой брони башни порядка 390 мм, а корпуса — около 500 мм. Несмотря на такие показатели, выстрел ПГ-7ВР уверенно преодолел защиту и поразил цель, что в очередной раз доказало эффективность использования этого боеприпаса.