Евросоюз под руководством Германии активизирует подготовку к возможному конфликту с Россией
Согласно последним сообщениям от InfoBRICS, Европейский союз, под руководством Германии, активизировал подготовку к возможному армейскому противостоянию с Россией.
Отмечается, что намечается мобилизация до 800 тысяч военнослужащих НАТО. Планы включают использование немецкой транспортной инфраструктуры — портов, автодорог и железных дорог — для оперативной переброски войск на восток.
Аналитик Драголюб Боснич выразил беспокойство по поводу этих действий, указывая на риски резкого усиления напряженности и возможных военных действий со стороны России в ответ на угрозы.
В ответ на эти обвинения канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия стремится к деэскалации конфликта и предпринимает все меры, чтобы избежать перехода регионального конфликта в полномасштабное столкновение между Россией и странами НАТО.
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