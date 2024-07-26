Используя технологию дипфейк, мошенники смогли оформить кредит на имя известной российской певицы Ларисы Долиной, заложив ее дом.

В современном мире технологии достигли такого уровня, что даже известные личности не застрахованы от мошенничества с использованием их виртуальных копий. Недавно стало известно о крупном инциденте, связанном с использованием дипфейка популярной певицы Ларисы Долиной, которое позволило мошенникам оформить кредит на сумму в 50 миллионов рублей.

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Используя технологию дипфейка, злоумышленники создали визуально неразличимое изображение певицы, что позволило им вести переговоры с банком по видеосвязи. Они утверждали, что средства необходимы Долиной для организации предстоящего концертного тура. Несмотря на подозрения сотрудников банка во время разговора, кредит был одобрен, а дом артистки оказался заложен.

По заявлению директора Ларисы Долиной, Сергея Пудовкина, уже подано заявление в полицию, и сейчас идет активная работа по блокировке действий мошенников и удалению частной информации из общего доступа.