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Ирина Болгар подтвердила, что является матерью троих детей Павла Дурова

Ирина Болгар раскрыла подробности своих отношений с Павлом Дуровым, подтвердив, что является матерью троих его детей
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В центр внимания общественности попала Ирина Болгар, которая уже длительное время ассоциируется с основателем Telegram Павлом Дуровым. В свежем интервью Ирина выступила с заявлением, что является матерью трех детей Дурова, чем подтвердила долгие слухи о их отношениях.

Женщина, описывающая себя как супругу Дурова в гражданском браке, рассказала о совместной жизни в Швейцарии с детьми — Леей, Даниэлем и Давидом. Она подчеркнула, что дети легально признаны отцом и носят его фамилию, подтверждая серьезность их отношений.

Ирина объяснила свое решение обратиться к публике желанием реагировать на интерес детей, которые задавались вопросом, почему о них мало что известно в интернете, в отличие от других его детей.

Семья ведет впечатляющий образ жизни, путешествуя на частных самолетах и посещая различные уголки мира, что только подогревает интерес к их истории. В то время как Павел Дуров не прокомментировал эти заявления, общественность остается в ожидании его ответа.


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