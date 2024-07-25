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Mirakl
На вооружение российской армии поступил новый "Дронобой" для борьбы с беспилотниками
В вооруженные силы России поступили новые насадки "Дронобой" для автоматов АК-12, предназначенные для эффективной борьбы с дронами.

В арсенал российских военных введены инновационные насадки "Дронобой" для автоматов АК-12, специально разработанные для нейтрализации дронов. Уникальное устройство позволяет вести эффективный огонь на дистанцию до 40 метров, уничтожая беспилотники с помощью специальных патронов с дробью или зенитных снарядов.

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"Дронобой" оборудован механизмом, позволяющим переключаться между обычным огнем и запуском антидроновых боеприпасов, что делает его не только мощным, но и гибким инструментом в руках солдата. Всего было передано 100 таких устройств для использования в условиях активных боевых действий.

Новинка разработана с учетом имеющегося опыта и современных технологий, предоставляя российским военным дополнительное преимущество в борьбе с воздушными целями. Это обеспечивает значительное усиление обороноспособности на передовой, где противостояние с дронами становится все более актуальным.

#армия #оружие #вооружение россии #дронобойка #дронобой
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