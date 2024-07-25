С новым законом российские банки обязаны блокировать подозрительные переводы, чтобы защитить клиентов от телефонных мошенников.

Сегодня, 25 июля, в России начинает действовать закон, который ставит новые задачи перед банковскими учреждениями в борьбе с телефонными мошенниками. Теперь, если банк не сможет вовремя заблокировать подозрительную транзакцию, он обязан будет возместить потери своему клиенту.

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За прошлый квартал мошенники похитили у граждан нашей страны более 4 миллиардов рублей. Многие из этих денег были переведены под влиянием обмана, когда злоумышленники звонили жертвам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов.

Суть нового закона проста: если у банка есть информация о том, что счет, на который направляются деньги, может быть связан с мошенничеством, банк обязан приостановить операцию на два дня. Это время предоставляется клиенту для того, чтобы он мог ещё раз всё обдумать и при необходимости отменить перевод.

Если же после двух дней клиент всё ещё настаивает на переводе, банк выполняет его, но уже не несёт ответственности за возможные потери. Но в случае, если банк пропустит мошенническую операцию, несмотря на наличие предупреждающих сигналов, он должен будет вернуть деньги клиенту.