Российские танки Т-72 получили усовершенствования в виде видеокамер и защитных экранов для лучшего контроля над боевой ситуацией и защиты от воздушных угроз.

В ответ на угрозы с воздуха российские танки, участвующие в специальных операциях, получили усиленную защиту и новейшие технологии наблюдения. Оснащение танков видеокамерами и интеграция с беспилотной авиацией значительно улучшили обзор боевых действий для экипажей.

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Заметные изменения коснулись модернизации танка Т-72, который был дополнен сплошными защитными экранами, так называемыми «царь-мангалами». Эти экраны защищают танк от атак сверху, что особенно актуально против дронов-камикадзе и других воздушных угроз.

«На поле боя видимость ограничена, а каждый дополнительный глаз может спасти жизни. Благодаря видеокамерам, расположенным вне основной брони, танкисты теперь могут лучше ориентироваться в обстановке и быстрее реагировать на приближающуюся угрозу», — подчеркнул командир взвода с позывным «Родной».

Взаимодействие с беспилотными летательными аппаратами также играет ключевую роль в обеспечении безопасности. «Мы постоянно на связи с наблюдателем, который следит за обстановкой с воздуха, что позволяет нам оперативно принимать решения», — добавил командир.