Валерий Залужный, новый посол Украины в Великобритании, в первом публичном выступлении призвал к международному сотрудничеству в технологической сфере и обсудил необходимость временного ограничения свобод для укрепления коллективной безопасности.

Валерий Залужный, новопоставленный украинский посол в Великобритании, в своём первом выступлении перед западными партнёрами подчеркнул важность совместных усилий в области технологий. Это заявление было сделано на мероприятии в Королевском объединенном институте оборонных исследований.

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Посол предложил странам Запада рассмотреть возможность временного ограничения определённых свобод для укрепления общей безопасности. Он выразил убеждение, что нарастающая зависимость от технологий в современном мире требует нового подхода к сотрудничеству.

Залужный также озвучил необходимость масштабирования украинских технологических разработок с помощью ресурсов западных стран. Он высказал мнение, что такое взаимодействие поможет эффективнее использовать потенциал обеих сторон.

Это первое значительное выступление Залужного после его назначения на роль посла, которое состоялось 10 июля после вручения верительных грамот Карлу III.