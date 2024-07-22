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Mirakl
Байден отказывается от участия в следующих выборах из-за состояния здоровья
Президент США Джо Байден объявил о своем отказе баллотироваться на второй срок, ссылаясь на проблемы со здоровьем

Джо Байден, действующий президент США, официально объявил о своем решении не участвовать в предстоящих президентских выборах. Это решение было ожидаемо для политических аналитиков в свете недавних опросов и обсуждений о его физическом и психическом здоровье. По словам экспертов, нынешнее состояние здоровья президента не позволяет ему в полной мере исполнять обязанности главы государства на протяжении еще одного срока.

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В последнее время ряд ведущих политических фигур и медийных лиц выразили сомнения в возможности Байдена продолжать свою карьеру на высшем посту. В частности, политолог Игорь Никулин упомянул, что семейные и политические давления могли повлиять на его решение. Также он выразил мнение, что в предвыборной гонке от демократов могут участвовать вице-президент Камала Харрис и другие значимые кандидаты.


#новости #байден #выборы #выборы в сша в 2024 году
Источник: iz.ru
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