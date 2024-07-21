Масла для автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda будут выпускать в России, их будут использовать при обслуживании машин концерна VM

В ответ на растущий спрос на автосервисные услуги и комплектующие, компания «АГР» в сотрудничестве с Sintec Group запускает проект по выпуску моторных масел для транспортных средств марок Volkswagen, Audi и Skoda прямо на территории России. Эта инициатива отражает стремление к расширению производственных мощностей и углублению локализации отрасли.

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Масла, разработанные специально под климатические и эксплуатационные особенности региона, будут выпускаться под торговой маркой «АГР». Это станет значимым вкладом в повышение качества послепродажного обслуживания автомобилей.

"Приоритетом для нас всегда является высочайшее качество нашей продукции. Мы строго контролируем состав масел, используя компоненты от ведущих европейских поставщиков," - отметила Анна Блюмкина, занимающая пост руководителя послепродажного обслуживания в группе компаний «АГР».

Производственный процесс включает тщательное тестирование всех партий масла, чтобы гарантировать их соответствие строгим стандартам и обеспечить долговечность и надежность автомобильных двигателей. Геннадий Задорожный из Sintec Group подчеркнул, что новая продукция способствует улучшению работы двигателей и снижению риска их выхода из строя.

«АГР», владеющая множеством активов, включая бывший завод Hyundai, активно работает над расширением своего присутствия на рынке и укреплением позиций как надежного поставщика автомобильных услуг и продуктов.