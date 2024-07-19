OKX выбирает Мальту в качестве узла MiCA для обслуживания 450 миллионов жителей ЕС

Криптовалютная биржа OKX решила использовать Мальту как свою базу для работы с жителями Европейского Союза, которых насчитывается 450 миллионов человек. Это решение позволит бирже работать согласно европейским правилам и упростит процедуры ввода и вывода денег через местные банки.

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Мальта была выбрана из-за её строгих законов о блокчейне и криптовалютах. Уже с 2018 года на Мальте работает местная команда OKX, а с 2021 года у компании есть лицензия на проведение финансовых операций с виртуальными активами.

В Европе уже начала действовать новая система регулирования криптовалют, называемая MiCA. Она помогает унифицировать правила для криптовалютных операций в странах ЕС. Недавно началась первая фаза этой системы, ориентированная на стабильные валюты, такие как USDC.