В настоящее время в России идет разработка нового портативного устройства для спутниковой связи, которое находится в процессе сертификации. Это устройство, созданное компанией под эгидой госкорпорации "Роскосмос", отличается компактными размерами, сопоставимыми с обычным мобильным телефоном.

В данный момент проходят сертификацию несколько моделей этого абонентского оборудования, основанные на передовой электронной базе. Павел Черенков, глава АО "Спутниковая система 'Гонец'", выразил уверенность в успешном завершении этого этапа до конца текущего года.

Параллельно тестируются мини-терминалы "Гонец-Автономный", предназначенные для работы в условиях отсутствия традиционной мобильной и проводной связи в отдаленных районах страны. Кроме того, "Роскосмос" планирует скорый выпуск новых радиомаяков для часов, которые будут функционировать в зонах с ограниченной связью.

Система "Гонец", представляющая собой уникальную российскую низкоорбитальную сеть для спутниковой связи, скоро получит усиление за счет запуска новых спутников "Гонец-М1", что значительно расширит ее функциональные возможности по глобальной передаче данных.