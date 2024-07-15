Минцифры и ФАС России заблокировали предложение Минэнерго о значительном увеличении тарифов на электроэнергию для майнеров

Министерство цифрового развития и Федеральная антимонопольная служба России выступили против инициативы Министерства энергетики о значительном увеличении стоимости электроэнергии для компаний, занимающихся майнингом криптовалют. Это предложение вызвало обеспокоенность не только в правительственных кругах, но и среди производителей электричества, опасающихся потери платежеспособных клиентов и увеличения числа должников.

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По информации, поступившей в мае 2024 года, Минэнерго предложило увеличить тарифы для майнеров, особенно в регионах с энергодефицитом, в некоторых случаях до десятикратного повышения. Предполагалось, что это заставит майнеров перемещаться в регионы с избытком электроэнергии, тем самым снижая нагрузку на дефицитные зоны.

Однако ФАС и Минцифры выразили обеспокоенность по поводу этой меры, указывая на возможное нарушение закона "Об электроэнергетике", который гарантирует стабильные и недискриминационные условия для всех предпринимателей. Эти ведомства также критиковали отсутствие четких механизмов регулирования этого процесса и возможное назначение необоснованно большого числа потребителей как майнеров, что могло бы привести к злоупотреблениям.

Энергетические компании также выступили против инициативы, предупреждая о возможных судебных исках и увеличении числа неоплачиваемых счетов, что отразится на их финансовом состоянии.