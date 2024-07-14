Дмитрий Песков выразил опасения, что Европа окажется в зоне ответного огня России из-за планов США разместить ракеты в Германии.

Дмитрий Песков, представляя официальную позицию Кремля, обозначил новые вызовы для европейской безопасности на фоне американских планов по размещению ракет. Он указал на возможное попадание Европы под российский ракетный ответ в случае реализации этих планов.

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Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что если американские ракеты будут размещены в Европе, Россия вынуждена будет целиться в ответные объекты на европейской территории. Песков назвал ситуацию парадоксальной, учитывая, что Европа и так испытывает политические и экономические трудности.

На фоне этих заявлений намечается сложная дипломатическая ситуация. Песков призывает к рассмотрению этого вопроса в контексте глобальной безопасности, а не только через призму односторонних действий. Он также напомнил о прошлых эпизодах холодной войны, когда подобные меры приводили к ухудшению отношений между блоками.

В то время как Германия подтвердила свои планы на размещение американских ракет как часть стратегии национальной безопасности, Олаф Шольц, канцлер Германии, уверен, что это не вызовет новую волну вооружений и не приведет к прямому противостоянию с Россией.

В ответ на разворачивающиеся события, Россия уже анонсировала возможные меры в виде размещения собственных ракет в ответ на американские инициативы, как это было заявлено президентом Владимиром Путиным.