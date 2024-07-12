Комитет Госдумы одобрил законопроект о майнинге. Что он содержит Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/66910bef9a794750c35fbf40?from=copy

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, регулирующий деятельность по майнингу криптовалют в России, что является значительным шагом в становлении правовой базы для криптовалютного сектора страны. Законопроект, внесенный группой депутатов под руководством Анатолия Аксакова, предусматривает ряд нововведений и ограничений для участников рынка.

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Согласно документу, майнинг криптовалют в России сможет осуществляться только российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые должны быть включены в специальный реестр. Обычные граждане также могут заниматься майнингом, если их потребление энергии не превышает установленные лимиты.

Особое внимание в законопроекте уделено контролю за оборотом криптовалют. Правительство и Банк России будут устанавливать требования к майнингу, а исполнение этих требований будет контролироваться Минцифры. Майнеры обязаны будут сообщать властям о количестве добытой криптовалюты и адресах ее хранения.

Важной частью законопроекта является предложение о введении запрета на майнинг в отдельных регионах России в случае необходимости сокращения потребления электроэнергии. Такие меры предусматриваются для предотвращения чрезмерного использования электроэнергии в условиях ограниченных ресурсов.

Дополнительные изменения, предложенные Минфином, включают возможность организации торгов цифровыми валютами для ограниченного круга инвесторов.

Законопроект, рассмотрение которого запланировано на заседании Госдумы 23 июля, может оказать значительное влияние на криптовалютную индустрию в России, устанавливая правила игры и создавая условия для ее развития в юридически четком поле.