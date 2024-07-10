Робот будет устойчив к радиации и управляем с Земли

Россия делает шаги в освоении космоса, разрабатывая передового робота "Теледроид", который обещает стать прорывом в космических технологиях. Это творение, представленное на выставке ИННОПРОМ, разрабатывается совместно компанией "Андроидная техника" и РКК "Энергия" и является одним из самых амбициозных проектов последних лет.

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"Теледроид" оснащен передовой исполнительной системой с манипуляторами и головным модулем, имитирующим человеческую голову, что позволяет ему выполнять сложные задачи в условиях открытого космоса. Робот будет управляться дистанционно как с Международной космической станции, так и непосредственно с Земли, что уникально для подобных систем.

Спроектирован "Теледроид" с учетом всех условий космического пространства: от вакуума до экстремальных температур и высокого уровня радиации. Такое технологическое оснащение позволит роботу эффективно помогать астронавтам в их внекорабельной деятельности, значительно увеличивая безопасность и продуктивность их работы.

Интересный аспект проекта — стремление к импортонезависимости. Несмотря на использование некоторых импортных компонентов, основа "Теледроида" — это результаты работы российских разработчиков и инженеров, что подчеркивает национальные амбиции России в космической отрасли.

Ожидается, что к концу 2023 года будет готов полностью функциональный макет "Теледроида", который отправят на испытания в условиях, максимально приближенных к космическим. Это станет предварительным этапом к его полноценной эксплуатации в открытом космосе.