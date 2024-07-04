Microsoft вновь приступил к увольнениям, что вызывает вопросы о причинах таких мер и их влиянии как на саму компанию, так и на ее сотрудников.

Microsoft, один из титанов технологической индустрии, вновь приступил к увольнениям, поразившим разработчиков по всему миру. Этот шаг подтверждает сложности, с которыми сталкивается даже такой гигант, как Microsoft, в текущей экономической среде. Не разглашается точное количество уволенных, но среди них — известные специалисты, такие как инженер-программист Кенни Кроски и технический менеджер Кори Эберт, чьи истории стали общедоступными через социальные сети.

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Эти увольнения следуют за предыдущими сокращениями, затронувшими тысячу работников в июне текущего года, включая тех, кто был задействован в проектах HoloLens 2 и Azure for Operators, а также в отделах Mission Engineering. Это последовало за более масштабными сокращениями в подразделениях Activision Blizzard и Xbox.

Представитель Microsoft утверждает, что такие меры — это стандартная практика для поддержания конкурентоспособности компании. Однако, возникает вопрос: являются ли эти увольнения частью стратегической реорганизации или отражением более глубоких проблем в структуре и стратегии компании?