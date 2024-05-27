Tesla выпустила обновление программного обеспечения для автомобилей, которое улучшает системы кондиционирования и освещения, делая ночные и летние поездки более комфортными и безопасными

Tesla недавно выпустила обновление программного обеспечения для своих автомобилей. Это обновление делает поездки более комфортными и безопасными, особенно летом и во время длительных ночных переездов.

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Теперь система кондиционирования в машинах Tesla работает тише и эффективнее. Она быстрее охлаждает воздух в салоне, что особенно важно в жаркую погоду, когда каждый ждет прохлады, но не хочет слышать постоянный шум работающего кондиционера.

Кроме того, Tesla улучшила фары: они стали адаптивными и теперь лучше освещают дорогу в темное время суток. Фары автоматически регулируют свет в зависимости от того, насколько сильно вы поворачиваете или если едете по шоссе. Это делает ночные поездки безопаснее, ведь хорошее освещение помогает лучше видеть дорогу и предотвращает аварии.

Эти обновления помогут водителям и пассажирам чувствовать себя увереннее и комфортнее в дороге, независимо от времени суток или погоды.