Евросоюз намерен перекрыть возможность параллельного импорта из Белоруссии в Россию

Европейский союз взял курс на ужесточение контроля за экспортом товаров через Белоруссию в Россию. Основная цель — не допустить, чтобы через Белоруссию в Россию попадали товары, которые могут быть использованы в технических целях, включая сжиженный природный газ и дорогие автомобили.

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Кроме того, ЕС решил остановить ввоз алмазов из Белоруссии, поскольку аналогичные меры уже действуют против камней из России.

Эти меры стали ответом на значительное увеличение поставок автозапчастей и машин в Белоруссию, которое увеличилось в пять раз с начала 2022 года. В январе этого года сумма достигла 268 миллионов евро, в основном за счет импорта из Польши и самой Белоруссии.

Новые санкции нацелены на прекращение попыток обхода уже существующих ограничений, что, без сомнения, повлияет на экономическое положение Белоруссии.