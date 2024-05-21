Microsoft запускает новую беспроводную клавиатуру Surface Pro Flex за $450, которая будет совместима с моделями Surface Pro 8, 9, 10 и 11.

Microsoft анонсировала выпуск новой беспроводной клавиатуры Surface Pro Flex, предназначенной для использования с планшетами Surface Pro 8, 9, 10 и 11. Клавиатура, стоимостью $450, обеспечивает до 41 часа работы от одного заряда и оснащена вибрирующим сенсорным тачпадом с функцией ощущения различных уровней давления.

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Продукт оснащен кнопкой CoPilot AI, которая активирует одноименного помощника в Windows 11, предназначенного для упрощения выполнения рутинных задач. В новой модели также предусмотрены кнопки для выключения микрофона в Windows и запуска инструмента для создания скриншотов экрана.

Клавиатура не комплектуется с Surface Slim Pen 2, однако предлагает возможность его зарядки при подключении. Она будет доступна для покупки с 17 июня 2024 года и предлагается в черном и синем исполнении из материала Алькантара.