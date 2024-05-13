Xiaomi выпустила новую индорную камеру безопасности Smart Camera C700 с передовыми функциями, включая 4K HDR, ночное видение и поддержку ИИ.

Китайский технологический гигант Xiaomi запустил на рынок новую модель индорной камеры безопасности — Smart Camera C700. Эта камера стала первой в линейке бренда, оснащенной 8-мегапиксельным сенсором, что позволяет получать изображение высокой четкости в разрешении 4K HDR (3840 x 2160). На данный момент продукт доступен для покупки только в Китае по цене 349 юаней, что составляет менее $50.

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Камера обладает высококачественным объективом с пятью оптическими линзами и большим диафрагменным числом, что обеспечивает четкое изображение даже в условиях плохого освещения. Функция инфракрасного ночного видения позволяет вести наблюдение в темное время суток.

Smart Camera C700 может вращаться на 360 градусов по горизонтали и наклоняться на 110 градусов по вертикали, что дает возможность контролировать происходящее в помещении с любой точки зрения. Для защиты личной жизни предусмотрена возможность закрыть объектив камеры. Встроенный локальный ИИ способен распознавать плач ребенка, звук разбивающегося стекла и автоматически отслеживать движение домашних животных и людей.

Камера поддерживает локальное хранение данных на microSD-карте объемом до 256 ГБ или на NAS, а также обеспечивает двустороннюю связь. Интеграция в систему умного дома возможна через HyperOS Connect.