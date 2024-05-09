В апреле 2024 года в Госдуме России была представлена новая версия законопроекта о майнинге. Основное нововведение заключается в запрете организации обращения криптовалют на территории России.

В Госдуме России обсуждается новая версия законопроекта о майнинге, которая может кардинально изменить условия работы с криптовалютами в стране. Согласно последним предложениям, закон вводит запрет на организацию операций с криптовалютами, в которых участвуют российские юридические или физические лица, а также используется российская инфраструктура.

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Законопроект уточняет, что под организацией обращения понимается не только проведение самих операций перевода криптовалют, но и их организация, что включает в себя деятельность обменников и торговых платформ. Важно отметить, что предложения закона не затрагивают частные переводы и инвестиционные операции физических лиц, которые не организуют сделки, а лишь участвуют в них на иностранных платформах.

Эксперты подчеркивают, что нововведения направлены преимущественно на борьбу с теневым оборотом криптовалют и нелегальными обменниками. Законопроект также включает меры по лицензированию официально действующих криптоплатформ, что соответствует мировой практике регулирования криптоактивов.

Предложенные изменения, если будут приняты, вступят в силу с 1 сентября 2024 года и окажут значительное воздействие на способы ведения криптобизнеса в России. Это касается как майнеров, так и криптоинвесторов, которые используют криптовалюты для личных и инвестиционных нужд.

Юридические эксперты рекомендуют криптоинвесторам и владельцам майнинговых операций внимательно следить за развитием событий и адаптировать свои стратегии в соответствии с новыми правилами, чтобы избежать возможных правовых проблем и финансовых потерь.