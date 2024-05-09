Операторы сотовой связи в России ускорили процесс рефарминга – перераспределения радиочастот из старых стандартов в более новые

Ведущие российские операторы мобильной связи наращивают темпы рефарминга, то есть перераспределения радиочастот с устаревших 3G на более современный стандарт LTE. Этот процесс направлен на улучшение качества связи и расширение возможностей мобильного интернета.

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"Билайн" отмечает успешное завершение модернизации сети в Подмосковье, где частоты 900 МГц, ранее задействованные для 3G, были переведены на LTE. Это значительно ускорило мобильный интернет и расширило зону покрытия 4G, обеспечивая лучшее качество связи даже в отдаленных районах.

МТС также продвигает эту инициативу, особенно активно работая в пределах Центральной кольцевой автодороге Московской области, где сети UMTS 2100 были переведены в LTE, что увеличило скорость передачи данных на 30% и улучшило проникновение сигнала в помещения.

Компании "МегаФон" и Tele2 также не отстают в этом процессе. В частности, Tele2 запланировала установку более 600 новых базовых станций в текущем году, что усилит сетевое покрытие в северных и северо-западных районах столицы.

Переход на LTE не только повышает качество связи, но и отвечает на потребности пользователей в более высокой скорости интернета, что критически важно в условиях растущего числа устройств интернета вещей и востребованности цифровых сервисов. Рефарминг позволяет операторам эффективнее использовать доступный частотный спектр, предоставляя абонентам доступ к передовым технологиям передачи данных и голоса через VoLTE.