Шойгу проверил новейшие разработки вооружений и поручил ускорить их поставку в войска

На недавнем совещании с представителями Объединенной группировки войск, министр обороны России Сергей Шойгу протестировал ряд новейших образцов вооружения, включая усовершенствованный станковый пулемет и инновационные средства противодействия беспилотникам.

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Сергей Шойгу особенно обратил внимание на модифицированный пулемет с улучшенной системой подачи боеприпасов и новым прицельным комплексом. Он отметил необходимость совершенствования механизма горизонтального перемещения оружия, который показался ему слишком жестким, и порекомендовал провести доработку этого аспекта.

В рамках совещания также были представлены разработки в сфере антидроновых технологий. Шойгу продемонстрировали новый дрон-ловец, способный перехватывать вражеские беспилотники с помощью специальной захватывающей сети. Эта технология показала высокую эффективность во время испытаний, успешно обезвреживая цели на значительном удалении.

Министр также подчеркнул важность ускоренной передачи современного вооружения в войска и обозначил задачу повышения объемов производства и качества военной продукции. Особое внимание было уделено необходимости оптимизации ремонтных работ, увеличения запасов комплектующих и сокращения времени восстановления техники.