Разработчики из КБ "Гермес" представили новую помехозащищённую систему связи, которая позволяет российским FPV-дронам и беспилотным катерам выполнять задания на расстоянии до 130 километров.

Инженеры из Конструкторского бюро "Гермес", входящего в состав научно-производственного объединения "Кайсант", совершили прорыв в области связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и автономных морских судов. Благодаря их разработке, системе связи "Гермес", возможности дронов и беспилотных катеров значительно расширились, теперь они могут осуществлять полеты и плавание на расстояние до 130 километров без влияния внешних помех.

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"Гермес" значительно увеличивает дальность действия БПЛА, превосходя обычные показатели в двое. Ранее максимальная дистанция для FPV-дронов составляла около 70 километров, теперь же, благодаря новой системе, они способны достигать целей на расстоянии до 130 километров, даже если на пути возникают сложные погодные условия или активно используются средства радиоэлектронной борьбы. В крайних случаях разработчики обещают сохранение связи на дистанции не менее 100 километров.

Система "Гермес" разработана на основе уникального протокола связи, который дополнен собственным набором микросхем, созданных на отечественных производственных мощностях. Это обеспечивает высокую универсальность и надежность связи для различных видов БПЛА, включая дроны, самолеты, тележки и даже беспилотные катера.

Установка системы на беспилотный аппарат предельно проста и не требует много времени. Для дронов и летательных аппаратов потребуется всего лишь подсоединить несколько проводов и установить передатчик в пульт управления. Процедура подключения к беспилотным катерам и тележкам также легка и быстра.