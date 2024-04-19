МТС активизирует производство внутренних базовых станций для сетей 4G и 5G, стремясь сократить зависимость от импорта и стимулировать технологическое обновление в стране.





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Компания МТС, один из лидеров в области телекоммуникаций России, начинает выпуск сетевого оборудования для 4G и 5G связи. Работы ведутся под эгидой дочерней фирмы «Иртея». Цель проекта – уменьшить зависимость от импорта на фоне ограничений и подтолкнуть технологическое развитие страны вперед.

Завод «Иртеи» способен производить до 20 тысяч единиц в год. Первый год работы завода обещает порядка тысячи базовых станций. Инвестиции в проект составляют более 4 миллиардов рублей, а старт производства запланирован на сентябрь текущего года. В проекте участвует инвестфонд «Передовые технологии».

Планы МТС выходят на передовую стратегическую линию по обеспечению технологической независимости России. Развитие собственного производства базовых станций открывает путь к скорейшему развертыванию сетей нового поколения – 5G и 6G в разных уголках страны к 2026 году.