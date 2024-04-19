Россия увеличивает уровень самостоятельности в производстве станков для авиации, двигателестроения и оборонной отрасли, внедряя импортозамещение и используя отечественные комплектующие.

В рамках стратегии наращивания технологической независимости России, компания "СТАН", входящая в группу "Ростех", объявила о значительном прогрессе в области импортозамещения промышленных станков. Проект реализован на предприятии НПО "Станкостроение" в Стерлитамаке, где начат выпуск фрезерных станков, предназначенных для ключевых отраслей – от авиационной промышленности до оборонного комплекса. План по производству обозначен в 60 единиц в год.

реклама

Новая линейка включает в себя две модели станков, каждая из которых специализируется на определенных операциях обработки металла, таких как сверление, фрезерование, растачивание. Модель VMB63, обладая пятиосевым механизмом, позволяет создавать детали сложной формы с высокой точностью и скоростью. Модель VMB70, трехосевая, предназначена для работы с крупными заготовками, обеспечивая высокую мощность обработки и эргономичность.

Отличительной чертой новых станков является их комплектация исключительно отечественными компонентами. Это дает возможность не только укрепить независимость от иностранных поставщиков, но и стимулировать развитие внутреннего рынка производства промышленных комплектующих.

В дополнение к этому, "СТАН" уже добился успеха в создании станка 1000VBFL для точной обработки с использованием алмазных кругов, а также в производстве станка-гиганта для авиационной отрасли, способного изготавливать крупногабаритные детали.